Sindicato da alimentação debate planejamento e desafios no Seminário FIEICA em Alegrete

A Federação Intermunicipal da Alimentação (FIEICA-RS) organiza o encontro, que começa nesta quinta-feira, 21, e se estende até sexta-feira, 22. O Seminário Estadual da Campanha Salarial 2025 acontece na sede campestre do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete, localizada na Avenida Poço de Bombas.

O evento reunirá as orientações dos dez sindicatos filiados para discutir a prestação de contas de 2024, a previsão orçamentária para 2025 e as estratégias para a campanha salarial do próximo ano.

“A subsistência dos sindicatos, impactada pelas mudanças da reforma trabalhista, e o fim da jornada 6×1 serão temas incluídos durante os debates”, afirma o apresentado Marcos Rosse, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete (STIAA).

O presidente da FIEICA-RS, Pedro Mallmann, destacou os desafios enfrentados pelos sindicatos devido às mudanças impostas pela reforma trabalhista, que comprometem sua sustentabilidade financeira. Segundo Mallmann, é urgente buscar alternativas para manter a saúde financeira das entidades. Ele defende que somente os trabalhadores que beneficiam com os sindicatos devem ser beneficiados pelos acordos e convenções coletivas, reforçando a importância da solidariedade na manutenção das conquistas trabalhistas.

A abertura está marcada para às 14h desta quinta-feira, seguida por uma análise de conjuntura apresentada por Guiomar Vidor, presidente da FECOSUL e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

Na sequência, Ricardo Franzoi, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), apresenta uma análise econômica. Também serão divulgados o slogan e a arte da campanha salarial, com debate sobre as estratégias de comunicação para fortalecer as mobilizações em 2025, liderado pelo jornalista Paulo Otávio Pinho, assessor de imprensa responsável pela criação da campanha.