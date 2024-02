Sindicato vence de virada e Várzea e Centenário não saem do zero

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O primeiro jogo da tarde, foi disputado entre Sindicato e Alvorada. O jogo começou bem movimentado, com chances claras para as duas equipes. Ainda no primeiro tempo, a equipe colorada abriu o marcador num belo chute de fora da área, finalizando assim os primeiros 45min.

Cerca de três mil contribuintes optaram pagar IPTU em parcela única em Alegrete

Na segunda etapa, o tricolor do bairro Macedo, voltou com outra postura e virou o jogo. Cristian e Cuca e Lelê marcaram e garantiram os três pontos ao Sindicato. Fechando a rodada, Centenário e Várzea protagonizaram um jogo muito pegado.

As duas equipes precisavam do três pontos para subir na tabela de classificação. Acontece que as defesas estavam inspiradas e o placar não foi mexido, resultado final 0 a 0.