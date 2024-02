Cerca de três mil contribuintes optaram pagar IPTU em parcela única em Alegrete

O vencimento da primeira parcela do IPTU de 2024 está próximo, no dia 13 de março, e alguns contribuintess questionam que o valor do imposto está alto. Como não houve variação de IGPM, este ano, o valor do Imposto, em Alegrete, permanece o mesmo do ano passado, disse o Secretário de Finanças José Luis Cáurio.

A base de cálculo do IPTU foi de 100% do valor venal do imóvel, sendo aplicadas duas alíquotas possíveis: 0,4% para imóveis prediais e 2% para imóveis territoriais. Além disso, aqueles que optarem pelo pagamento de cota única, com vencimento em 13 de março, terão um desconto de 10%. As outras parcelas terão vencimentos subsequentes, podendo ser divididas em até nove vezes.

Um projeto do vereador Vagner Fan (sem partido) beneficiou a comunidade. Ele propôs que o reajuste do IPTU de Alegrete fosse pelo menor índice, de mercado, assim como todas a taxas municipais são reajustadas pelo IGPM. O principal imposto de Alegrete chegou a um reajuste de mais de 23%, em 2023, aqui na cidade em apenas um ano, o que impactou no orçamento das famílias alegretenses, lembrou o vereador. O projeto foi aprovado na Câmara, mas teve veto do Executivo no ano passado. Porém, no início de outubro de 2023, o veto foi derrubado, por unanimidade, pelos veredaores e passou a valer o reajuste, de acordo o menor índice que estivesse vigorando- INPC, IPCA e o próprio IGPM.

Segundo Márcio Mombach, do setor de cadastro da Secretaria de Finanças, o município tem hoje em torno de 30 mil matrículas ativas. Um fato importante sobre o IPTU de 2024, conforme ele, é que cerca de três mil contribuintes optaram pelo pagamento em cota única, um número bem acima da média, destaca.