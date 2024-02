Morte de jovem casal interrompe sonhos de uma vida

Luzardo Favila Mazui, padeiro e sócio da Panificio Donadelly, localizada no bairro Kennedy, foi uma das vítimas fatais. Residindo no bairro Gamino, ele era conhecido por sua amabilidade e simpatia. Segundo Igor Batalha, fundador do grupo Gurizada (rebaixados), Luzardo era uma pessoa querida por todos, sendo carinhosamente apelidado de “docinho”. O grupo, que conta com aproximadamente 200 integrantes e existe há seis anos, destacou a personalidade cativante do padeiro. Em eventos anteriores, o grupo conquistou reconhecimento por seu grande número de participantes e carros, recebendo troféus por sua presença marcante.

Chá de fralda do filho de Igor – Luzardo era padrinho

Luzardo, um apaixonado pela família, deixa para trás uma irmã, mãe e pai, que agora enfrentam a dor da perda de um ente querido. “Ele e a Letícia estavam trabalhando juntos para conquistar suas próprias coisas, no dia 2 de março de 2023 eles conquistaram um carro juntos com o trabalho deles” – disse Igor.

Juntamente com ele, Letícia Rocha de Almeida, de apenas 19 anos, também perdeu a vida devido a mesma descarga elétrica. Preliminarmente, foi relatado que ela teria se dirigido ao namorado na tentativa de socorrê-lo. A jovem, que trabalhava no atendimento da padaria, iniciou sua jornada profissional como menor aprendiz e posteriormente foi efetivada na empresa Peruzzo, da Barros Casal. Há cinco meses, deixou o emprego para trabalhar ao lado do companheiro.

Residente no bairro Medianeira e filha de um militar do exército na reserva, Letícia deixa para trás pai, mãe e dois irmãos. Descrições de amigos e familiares a retratam como uma jovem iluminada, que fazia técnico em enfermagem, com um coração generoso e repleta de planos para o futuro.

A comunidade inundou perfis nas redes sociais de mensagens de carinho e empatia pela família enlutada, refletindo o impacto que a tragédia teve não apenas nas vidas daqueles que os cercavam.