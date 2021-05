UABA empossa novos diretores do Bairro Anita Garibaldi

Compartilhe















A nova diretoria da Associação dos Moradores do Bairro Anita Garibaldi em Alegrete tomou posse na tarde da última quarta-feira (12).

Com a presença de representantes da diretoria da UABA e do diretor da FRACAB, os novos líderes comunitários do bairro tomaram posse de forma oficial.

O presidente da UABA Airton Alende esteve presente acompanhado da vice Tânia Branco, e dos diretores Joceli Oviedo e Luis Euclides para a realização do ato de posse. Durante a solenidade foram adotados os protocolos vigentes para a prevenção e combate à pandemia da covid-19.

O presidente Pedro Gasparino Arriera, aos 81 anos é uma liderança no bairro e vai presidir junto com seus diretores. Na posse reafirmou o objetivo de lutar pelas demandas do bairro.

“Desejamos votos de um belo trabalho junto à comunidade com seriedade, responsabilidade, respeito e comprometimento. A UABA parabeniza todos os membros dessa nova gestão e coloca-se à disposição para contribuir com o que for necessário e auxiliar nas demandas”, frisou o presidente Alende.

Confira os nomes dos integrantes:

Presidente: Pedro Arriera

Vice- Presidente: Francisco Severo Coelho

1⁰ Secretário: Aline Cooper Coelho

2⁰ Secretário: Marcelo Barragana

1⁰ Tesoureiro: Igor Jardim Franco

2⁰ Tesoureiro: Ricardo Santos

Conselho Fiscal Titular: Gilmar dos Dias

Conselho Fiscal Titular: Patrícia Arriera

Conselho Fiscal Titular: Noé Carvalho

Conselho Fiscal Suplente: Marcos Vieira

Conselho Fiscal Suplente: Eloina Desista

Conselho Fiscal Suplente: Luciana Paim

Júlio Cesar Santos Fotos: UABA