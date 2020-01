Sine finaliza com sucesso curso de eletricista de rede em Alegrete

No último dia 14, a agência da FGTAS/SINE de Alegrete fez o encerramento do curso de eletricista de rede.

As atividades que iniciaram em 10 de dezembro, foi disponibilizado através de uma parceria entre a empresa ART Consultoria em Segurança, representado pelo empresário Régis Ferreira, que inclusive ministrou parte do curso e a Empresa Toledo.

O curso ainda contou com o apoio da agência da FGTAS de Alegrete e da Empresa Soft Alimentos, que contribuiu com o lanche dos alunos.

De acordo com a diretora da unidade local da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sine – FGTAS/SINE Luciana Lucero, a capacitação teve como objetivo qualificar a mão de obra na cidade e preparar os profissionais para futuras oportunidades de trabalho.

O curso disponibilizado gratuitamente teve uma carga horária de 120 horas, com parte teórica e prática. Dos 22 inscritos para o curso, apenas nove concluíram com êxito.



A diretora da agência local agradece a confiança das empresas e espera repetir a parceria. “Parabéns aos concluintes que se dedicaram e persistiram na busca pela qualificação, que com toda certeza lhes renderá melhores oportunidades no mercado de trabalho”, avaliou Luciana Lucero.

Júlio Cesar Santos Fotos: FGTAS/SINE