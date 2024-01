Sine oferta vagas de trabalho em Alegrete

Share on Email

Na manhã da última quinta-feira (11), o Sine de Alegrete informou à redação do PAT, sobre as novas vagas de emprego disponíveis no município.

A empresa relatou que a procura pelas vagas de emprego andam baixas na cidade. “Em média, vêm cerca de 10 a 20 pessoas por dia deixar currículo conosco”, salientou a gestora Andreia. A maior demanda de interessados aconteceu por volta de outubro/novembro, com a abertura do atacadão inaugurado na Zona-Leste.

Em vista disso, o Sine está ofertando as seguintes vagas;

analista fiscal

peão de estância

mecânico de linha leve

eletricista

caseiro/jardineiro

O horário de funcionamento do SINE é das 8h às 14h sem fechar ao meio dia. Os documentos que são recomendados para o cadastro do pretendente à vaga são: documento de identificação com foto e currículo (não obrigatório).