Mãe critica condição de parque infantil da Praça Nova

Na última quarta-feira, a reportagem do PAT foi averiguar como está a situação da pracinha de recreação da praça General Osório. Alguns frequentadores do local, reclamaram que alguns brinquedos estão em situação precária e podem causar um certo perigo às crianças.

Ao andar pelo local, percebe-se alguns brinquedos com uma leve deteriozação. Uma mãe que estava com seu filho no local, destacou que por precaução não deixa o filho brincar em certos brinquedos, ” segurança em primeiro lugar. Tem um brinquedo que a madeira está meio velha, pode sair um felpa e machucar o felipe”, disse a mãe.

O secretário de infraestrutura, Mário Rivelino, ressaltou que as demandas de arrumações dos parques sempre estarão na pauta da máquina pública. Sobre a pracinha, ele reforçou que o efetivo municipal que cumpre esse trabalho está reduzido e por isso suprir todas as solicitações da população alegretense fica demorado, “vamos ver isso, nosso contingente de mão de obra está reduzido, mas vamos restaurar o local”.