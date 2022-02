Sites do governo do RS ficam fora do ar após ataque cibernético

Os sites do governo do Rio Grande do Sul estão fora do ar desde a madrugada desta terça-feira (8) após um ataque cibernético. Os painéis de controle de mortes e casos por Covid-19 e da vacinação contra a doença seguem no ar.

O g1 entrou em contato com o Palácio Piratini, que informou que “houve um acesso indevido em alguns sites do governo do Estado do RS” e que todas as providências já foram tomadas. Veja nota na íntegra abaixo.

Pesquisando os endereços no Google, a seguinte mensagem aparece: “Você caiu na hackeada […] Como penalidade, todos os serviços online do Rio Grande do Sul vão pro saco.”

A Delegacia de Crimes Cibernéticos ainda não foi notificada oficialmente do caso, segundo o titular, André Anicet.

Tanto o site principal do governo estadual, quanto os sites individuais de cada secretária não estão funcionando. Em nota, o governo confirmou que alguns serviços foram afetados, porém não especificou quais.

“Quando isso ocorre, o ideal é que sempre exista uma estratégia de contingência para reduzir o tempo de indisponibilidade desses serviços para impedir, por exemplo, o que houve no ano passado, quando tivemos o ataque ao ConectSUS, que comprometeu a emissão do comprovante vacinal por mais de 30 dias”, conta Ronaldo Prass, especialista em tecnologia da informação.

“Não se sabe o que realmente aconteceu agora, mas esperamos que eles voltem ao seu funcionamento pleno, uma vez que eles são cruciais no atendimento à população”, afirma.

A reportagem do g1 verificou que serviços como agendamento para fazer carteira de identidade, marcação de serviços no Tudo Fácil e consultas no Detran estavam indisponíveis por volta das 11h20. O site para registrar ocorrências online funcionava normalmente.

Nota do Governo do RS

Nesta madrugada houve um acesso indevido em alguns sites do governo do Estado do RS. Ainda durante a madrugada, a Procergs, por meio de suas monitorias ativas, identificou e bloqueou esta iniciativa. Todas as providências para sanar essa situação já foram tomadas. O evento se deu em um ambiente restrito e sem vazamento de dados. Todos os cuidados estão sendo tomados para retorno dos serviços afetados com a maior brevidade possível.

Fonte: G1