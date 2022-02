Descoberta recente sobre erupções solares preocupa cientistas

Sua luz poderosa pode ser extremamente prejudicial à saúde humana, caso não sejam consideradas determinadas proteções contra os raios solares, como o uso de protetor e de óculos solar.

O Sol é a única estrela do nosso Sistema Solar e é formado por uma esfera de gás incandescente. Ele é fonte de luz e calor para o planeta Terra, sem o qual não existiram condições necessárias para a vida. Além disso, é responsável pela interação gravitacional dos 8 planetas e de outros corpos celestes ao seu redor. A importância do Sol para o funcionamento do Sistema Solar é inquestionável, no entanto, recentemente, esse gigante astro tem sido pauta de discussões entre cientistas por um motivo não muito entusiasmante.

Em um novo estudo, publicado na revista Nature Communications, pesquisadores encontraram em amostras de gelo, na Antártida e na Groenlândia, evidências de uma tempestade até então desconhecida. Após análise do material, eles concluíram que uma tempestade solar extremamente poderosa atingiu a Terra há 9.200 anos e foi uma das mais fortes explosões solares já detectadas em nosso planeta.

A descoberta desse evento grandioso de tempestade geomagnética gerou preocupação nos cientistas, pelo fato dessa enorme tempestade ter acontecido em um mínimo solar – período em que as explosões solares são muito menos comuns e que a atividade no Sol deveria ser mais amena. Teoricamente, ela deveria ter acontecido em um máximo solar, em que as erupções solares podem causar tempestades geomagnéticas poderosas o suficiente pra causar inúmeros danos no planeta, tais quais: quedas de energia generalizadas, prejuízos permanentes na infraestrutura elétrica e destruição dos cabos de internet submarinos em várias partes do mundo

Os resultados alcançados no estudo comprovaram que tempestades devastadoras podem ocorrer quando menos se espera. Os pesquisadores de clima espacial ainda estão tentando achar evidências científicas que comprovem o que desencadeia as tempestades solares. O trabalho dos cientistas têm sido de crucial importância na busca por respostas acerca dos mais variados fenômenos espaciais. Esperamos que os estudos possam continuar evoluindo para que, em um futuro próximo, seja possível prever erupções solares.

João Baptista Favero Marques