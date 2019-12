Sorteio dos grupos do Efipan é nesta quinta na Câmara de Vereadores de Alegrete

Nesta quinta-feira (19), acontece o sorteio dos grupos do 40º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano.

Em 2020, estão confirmadas 14 equipes que serão divididas em dois grupos de sete clubes cada uma. Os jogos na 1ª fase serão dentro dos grupos no sistema todos contra todos, passando a próxima fase os oito melhores na pontuação geral.

A partir das 11h, na Câmara de Vereadores o Diretor Moises Fontoura acompanhado do Presidente do Flamengo Antônio Augusto Fagundes coordenam o sorteio para o 40º Efipan, previsto para iniciar dia 17 de janeiro.

O Grêmio atual campeão está confirmadíssimo, ao lado do rival Internacional, o RS ainda terá o Juventude e o anfitrião Flamengo.

Do Paraná, Coritiba, AthleticoParanaense, Paraná e Azuriz retornam a 3ª Capital Farroupilha. O Palmeiras e Goias reforçam a lista de clubes brasileiros no encontro que vai selar os 40 anos da maior competição de futebol infantil da América.

Entre os estrangeiros destaque, para o Alianza Lima do Peru, Club Nacional do Uruguai e Defensor. Estreia no evento o Club Atlético River Plate do Uruguai, convidado especial de 2020.

Júlio Cesar Santos Fotos: Carolina Ferrari e Júlio Cesar Santos