Agora é oficial- Professor Dr Roberlaine Jorge é nomeado Reitor da Unipampa

Agora é oficial, o Professor Dr. Roberlaine Ribeiro Jorge, atual diretor do campus de Alegrete, foi nomeado pelo presidente da República como Reitor da Universidade Federal do Pampa.

Ele, ao lado do seu vice Marcos Querol venceu as eleições pelo voto, dentre seis chapas que concorreram à Reitoria da Universidade.

O professor Dr Roberlaine está em Alegrete desde 2011, quando veio para ministrar aulas no curso de Engenharia Agrícola da Unipampa. Também foi diretor do curso, por duas vezes, e em 2017 assumiu a direção do campus de Alegrete.

Neste dia 18 ele viajou para Bagé para tratar da parte burocrática da posse. A Reitoria é na cidade de Bagé de onde se administram todos os 10 campi da Universidade.

O Reitor da UNIPAMPA com 10 campis reafirma que a partir da posse será trabalho e trabalho para que cada campi se fortaleça e implemente mais projetos nas cidades onde estão, com objetivos de formar excelentes profissionais e alavancar o desenvolvimento das regiões. Também queremos estar cada vez mais inseridos nas comunidades onde temos nossos campis, destacou com trabalhos e projetos que extrapolem os campus da Universidade .

Com a saída do Professor Dr Roberlaine Jorge, como diretor de Alegrete, vai assumir o professor Dr. Claudio Schepke.

Vera Soares Pedroso