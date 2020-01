“Suavizou a paulada”, diz presidente do Cpers sobre mudanças em projeto do magistério

Helenir Schürer fala em “redução de danos” e manifestou apoio ao novo plano.

A presidente do Cpers, Helenir Schürer, que representa os professores estaduais, anunciou apoio formal às mudanças do projeto que altera a carreira dos servidores do magistério e que deve ser votado ainda nesta quarta-feira (29).

Em entrevista após reunião com deputados da base do governo Leite, a presidente do Cpers disse que as alterações finais no projeto, admitidas pelo Piratini, “suavizaram a paulada”.

— Foi redução de danos, redução de danos. As propostas (de mudanças) minimizam, e se minimizam não seríamos contrários, porque o texto original que foi apresentado (pelo governo) era muito ruim. Tomara que seja aprovado (o texto com mudanças) para minimizar os efeitos desse projeto — disse Helenir.

Com as mudanças, não poderá haver desconto futuro da parcela autônoma dos professores — constituída com adicionais por tempo de serviço. Outra alteração prevê as alíquotas de diferença entre cada nível e classe, o que garantirá que futuros reajustes sejam distribuídos igualmente entre toda a tabela de subsídios da categoria.

A presidente do Cpers afirmou ainda que encontrou apoio da diretoria para negociar as mudanças finais no projeto do governo. Segundo ela, a oposição dentro do sindicato é contra tudo que é feito pela atual gestão.

— É claro que a gente tem uma oposição que, se a gente faz uma coisa, ela é contrária, se faz outra, é contrária também. O que me interessa é nossa categoria, nossa base, e para ela as emendas são muito boas e minimizam os efeitos do projeto inicial. Suaviza a paulada — disse Helenir. Fonte: Gaúcha/ZH