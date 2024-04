Sub-15 do Cruzeiro traz o 3º lugar da Copa Craques da Bola em Quaraí

A Escolinha de Futebol da Sociedade Esportiva Cruzeiro disputou no último fim de semana da 1ª edição da Copa Craques da Bola.

O evento realizado no Estádio Aluysio Falcão reuniu 14 equipes do Brasil e Uruguai. A equipe alegretense comandada pelo presidente João Leodoro levou o Sub-13 e o Sub-15. A equipe quaraiense da Planap foi a anfitriã da competição elogiada pelos participantes. O Cruzeiro Sub-13, fez 4 jogos e não conseguiu avançar no certame.

Coube a gurizada alviazul uma vitória e um empate para pular às semifinais. A partida contra a Chapecoense filial Uruguaiana foi disputadíssima. No tempo normal empate sem gols obrigou a disputa de penalidades para ver quem passaria para a grande final na categoria. Deu Chapecoense por 2 a 1, deixando o time alegretense em 3º lugar pela campanha na primeira fase.

Leodoro avaliou a competição com importantíssima para o projeto do Cruzeiro. “Fomos bem recebido e o nível muito bom. Adquirimos experiência e conhecemos outros projetos de categoria de base que irá somar com nosso trabalho”, resumiu o presidente do Cruzeiro.

Fotos: Escolinha do Cruzeiro (reprodução)