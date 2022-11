Sumido há dois meses, jovem de Caxias do Sul reaparece hospitalizado na Argentina

Uma ligação vinda da Argentina encerrou um drama que acompanhava uma família de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, há mais de dois meses. Augusto Antônio Rodrigues de 21 anos, morador da cidade, estava desaparecido desde o dia 5 de outubro e foi localizado em Buenos Aires.

O paradeiro do caxiense foi comunicado aos familiares no último sábado (26) e, desde então, começaram as tratativas para trazer o garoto de volta ao Brasil, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (30). A identidade dele será preservada.

O jovem foi visto pela última vez pelos familiares quando saiu de casa para ir ao supermercado, no bairro Pôr do Sol. Desde então, uma campanha era feita para tentar localizá-lo e aliviar a angústia da família. O alívio veio no sábado, quando chegou a primeira notícia do paradeiro do jovem. Ele estava internado em um hospital de Buenos Aires desde o dia 29 de outubro. Havia sido localizado por policiais argentinos caminhando pelas ruas da cidade, desorientado e sem documentos.

O rapaz completou 21 anos no último dia 18, longe da família. Segundo a cunhada, profissionais do hospital relataram que ele não falava e, no sábado, conseguiu comunicar o nome e dizer onde morava. Após uma pesquisa na internet, a assistente social da instituição descobriu que havia notícias sobre o desaparecimento dele em Caxias do Sul.

Após ouvir a voz do garoto ao telefone, a família iniciou os trâmites para buscá-lo na Argentina. O Itamaraty entrou em contato prestando auxílio nas tratativas e com orientações sobre os procedimentos.

“Desde que conseguimos descobrir o paradeiro dele, estamos correndo atrás dos trâmites para trazê-lo de volta. Meu cunhado saiu de Caxias do Sul no domingo [27] para buscar ele. Agora, estamos aguardando a liberação do Consulado e o Itamaraty tem nos auxiliado na documentação. Acreditamos que, até quarta-feira [30], ele esteja conosco de volta”, explica a cunhada do jovem, responsável pela mobilização em localizá-lo.

Familiares dizem desconhecer como ele saiu de Caxias e chegou até o país vizinho, percorrendo mais de mil quilômetros. O jovem teve alta do hospital e está acompanhado de um familiar que saiu da Serra e foi para a Argentina.

Nesta terça-feira (29), após serem ouvidos pelo consulado, eles devem começar a volta ao Brasil.

Por Leonardo Portella, RBS TV Caxias do Sul