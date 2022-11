Corrida Centauro/Sesc celebrou os 185 anos da Brigada Militar

Share on Email

A prova reuniu cerca de 100 atletas e celebrou os 185 anos da Brigada Militar. Divididos em categorias os atletas optaram por dois percursos, um de 5 e outro de 10km.

Com uma temperatura agradável o vento foi um obstáculo a mais para os corredores que desceram a Andradas em direção ao estádio Farroupilha onde retornaram até o Sesc e os corredores dos 10 km, fizeram duas voltas neste circuito.

Na distância dos 5 km, Paulo Vitor Marques, cruzou o pórtico de chegada em 17 minutos e 1 segundo e venceu a prova no masculino. Já no feminino, o o título ficou com a alegretense Jucélia Franco da Silva. Ela precisou de 22 minutos e 25 segundos para completar os 5 km e garantir a prova.

Nos 10 km, Cláudio Luis Guterres foi o campeão em 37 minutos 34 segundos, garantiu o lugar mais alto do pódio. No feminino vitória para Michele Serpa Cabreira (51’36”), a campeã nos 10 km da primeira corrida Centauro/Sesc.

Os cinco melhores em cada categoria, mais os Top 5 na geral levaram troféus e medalhas distribuídos pela organização da prova.

Vitor e Claudio, alegretenses campeões nos 5 e 10 km.

Confira nos links os resultados oficiais das provas:

10km.

5 km.