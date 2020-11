Suspeito de homicídio qualificado no RS é extraditado da Argentina

A Polícia Federal executou, na manhã desta terça-feira (17/11), a extradição ativa de um brasileiro procurado pela Justiça Estadual por homicídio qualificado. O homem estava preso na Argentina e foi entregue ao policiais federais, em Uruguaiana.

O extraditado tinha contra si a ordem de captura internacional da Interpol – “Difusão Vermelha” – com base em mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela Justiça Estadual de São Luiz Gonzaga. O crime ocorreu em 19 de outubro de 2017, na localidade de Capão do Manga, em Bossoroca. Na ocasião, o autor do homicídio desferiu diversos golpes de faca e efetuou seis disparos de arma de fogo contra a vítima, em virtude de desavença envolvendo o transporte de uma carga.

A extradição envolveu a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul e a Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana. O extraditado será encaminhado ao sistema penitenciário em São Luiz Gonzaga.

Fonte: Polícia Federal