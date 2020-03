Suspeito de traficar drogas, homem é preso por porte ilegal de arma de fogo

Homem de 29 anos foi preso pela Brigada Militar por Porte ilegal de arma de fogo.

Na noite de terça-feira(17), durante o patrulhamento ostensivo, os policiais receberam a denúncia de que no bairro Sepé Tiaraju, estava ocorrendo tráfico de drogas. O indivíduo acusado estaria armado.

A guarnição se deslocou até o final da rua Fernando Ribeiro Charão, para averiguar a denúncia de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Ao chegar no local, os policiais visualizaram um homem em frente à residência. Assim que ele percebeu a presença da viatura, tentou fugir, mas foi abordado logo em seguida e identificado.

Durante a fuga, o acusado tentou se desfazer de um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos intactos, calibre 38. Além disso, foram apreendidos em poder do acusado cerca de R$ 84,00 e um aparelho celular marca Samsung. Ao ser questionado se teria algo ilícito na residência, o indivíduo disse que tinha mais munições e foram apreendidos mais oito cartuchos intactos calibre 38.

Diante disse, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UPA e posteriormente apresentado à DP, onde em contato com Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete foi determinada prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Depois de ouvido, o homem foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.