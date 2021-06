Técnica de enfermagem é presa com drogas e medicamentos desviados da Santa Casa de Uruguaina

Compartilhe















Nesta quarta-feira, dia 09, a Polícia Civil, mediante agentes da DRACO e da Operação Hórus/MJ, cumpriu mandado de busca e apreensão no bairro Ipiranga que resultou na prisão em flagrante por associação e tráfico de drogas de dois suspeitos: uma mulher de 33 anos, e um homem de 45 anos.

A mulher, suspeita, é técnica de enfermagem do Hospital Santa Casa de Uruguaiana e, com ela, foi encontrado 1,855 kg de cocaína, R$ 6.295,00, 01 (uma) balança de precisão, 4 aparelhos celulares e diversos remédios desviados do hospital.

Os medicamentos eram utilizados para serem misturados à cocaína. Ela não tinha antecedentes criminais. Foi lavrado o APF na DPPA Uruguaiana e após foi conduzida à PMEU.

Já o homem suspeito era reincidente no delito de tráfico de drogas e fazia tele-entregas, tendo sido abordado quando pegava 5g de cocaína para distribuir. Também foi lavrado o APF na DPPA Uruguaiana e após foi conduzido à PMEU.

Fonte: Rádio Charrua