Telefone de emergência dos Bombeiros de Alegrete volta a funcionar

Serviço foi restabelecido na tarde desta quinta-feira(10).

O 193, telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, já está funcionando normalmente em Alegrete. Ele ficou fora do ar nas últimas horas por problemas com a operadora.

Durante o tempo em que ficou fora do ar, chamados foram atendidos e repassados pelo número 3422-1999. A população foi orientada a ligar para um telefone fixo enquanto o problema na central telefônica era resolvido.