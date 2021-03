Tem gente que tem prazer em sujar vias públicas

Compartilhe















Nesta semana, a reportagem do PAT recebeu a denúncia de um alegretense que reside nas imediações da UPA. A preocupação é em relação a um entulho em frente a uma residência na rua Antônio Carlos Sauceda. De acordo com o morador, há cerca de três semanas o entulho foi colocado naquele local, ele não sabe precisar quem foram os autores do descarte de lixos e entulhos. Porém, com a demora da retirada outros problemas foram surgindo como ratos e outros animais peçonhentos. Além dos riscos em relação ao mosquito Aedes Aegypti. Já estamos vivendo em uma pandemia com casos cruéis em decorrência desse vírus que está dilacerando famílias, não podemos deixar de ter os cuidados em relação a outros problemas relacionados à saúde pública que não desapareceram, como por exemplo os casos crescentes de mosquitos da dengue, zika, chikungunya e outros.

De acordo com o morador, alguns vizinhos também teriam feito denúncias à Prefeitura. Em contato com o Secretário de infraestrutura, Mário Rivelino, ele citou que ainda não tinha conhecimento, porém ressaltou que iria verificar a situação e enviar uma equipe para remoção do entulho, que está quase em via pública.

O Secretário salienta que a equipe do Meio Ambiente tem feito um trabalho de conscientização da população diante dos descartes irregulares. É imprescindível a colaboração de todos para que a cidade se mantenha limpa.

Nos últimos tempos, várias abordagens foram realizadas, assim como, campanhas buscando a colaboração de todos para que os descartes sejam nos locais indicados. A Secretaria do Meio Ambiente tem uma ação de recolhimento de lixos eletrônicos que sempre é anunciada para que a comunidade faça a entrega dos materiais junto ao caminhão.