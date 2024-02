Temperatura vai a 38ºC no fim de semana em Alegrete

Ao longo dessa semana, as temperaturas altas foram corriqueiras no transcorrer dos dias. Temperaturas variando entre 22ºC e 36ºC levaram alguns alegretenses a recorrer a piscinas e retiros para se refrescar do calor.

Neste sábado, o dia começa com sol entre nuvens. A mínima será de 22ºC e máxima ao longo do dia atinge os 38ºC. Pela previsão do tempo, esse será o dia mais quente até o momento. Já no domingo, o dia amanhece com 21ºC e máxima chega aos 36ºC, há uma baixa probabilidade de chuva para o fim da tarde.

Na segunda-feira, o dia começa com tempo firme, a mínima será de 23ºC e máxima não ultrapassa os 32ºC. Essa onda de calor que vai atingir o Município tem origem no oeste do Uruguai e por isso o calor vai imperar nos próximos dias.