Campeões do Efipan são ovacionados no estádio Diego Armando Maradona na Argentina

Na última quinta-feira (1), o time profissional do Argentino Jrs enfrentou o Deportivo Riestra por mais uma rodada da Copa da Argentina. Antes do confronto, o time sub-14, foi aplaudido por mais de 20 mil torcedores pela conquista do 43º Efipan.

Depois de 1991, 1995 e 1996, o Argentinos Juniors consagrou-se novamente campeão do Efipan. A equipe teve uma campanha equilibrada, com somente, uma derrota na primeira fase, para o Talleres, também da Argentina.

Além do título, a equipe tricolor teve o artilheiro da competição, Alancito, com (6) gols. O estádio, Diego Armando Maradona, recebeu um belo público que reverenciou de pé os campeões do campeonato infantil Pan-Americano.