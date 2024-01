Humildade e determinação são virtudes muito fortes no BBB Matteus, diz amigo

Em meio aos holofotes do Big Brother Brasil 2024, uma amizade construída nos alicerces da sinceridade e da verdade se destaca. Quelvin Rodrigues, amigo de longa data de Matteus Amaral, compartilha um pouco mais sobre essa relação que transcendeu os limites do ambiente de trabalho.

A trajetória da amizade entre Quelvin e Matteus teve início em 2018, nos corredores da Ferragem Mion, onde ambos trabalhavam. “Desde o meu primeiro dia de trabalho, Matteus foi um suporte essencial. Formamos uma amizade sincera e verdadeira que ultrapassou os limites do expediente, e isso só fortaleceu nossa conexão ao longo dos anos”, compartilha Quelvin.

O início da jornada televisiva de Matteus no BBB não passou despercebido pelos olhos atentos de Quelvin. “A primeira prova dele, eu acompanhei inteira ao vivo. Não esperava menos de alguém tão competitivo e determinado. Matteus é movido por uma garra incomparável”, destaca o amigo.

Um dos momentos marcantes da participação de Matteus no programa foi sua decisão de abrir mão do prêmio, quando ficou apenas ele e outra competidora na prova do lider. “Eu já imaginava essa hipótese, porque o Matteus é exatamente esse cara que todos estão vendo. Tem um coração enorme e é extremamente humilde”, ressalta Quelvin.

A amizade entre os dois é daquelas que resistem ao teste do tempo e da distância. “Podemos passar meses sem nos ver, mas quando nos reencontramos, é como se nada tivesse acontecido. Estamos sempre conectados pelas redes sociais, compartilhando nossas experiências de vida”, revela Quelvin.

A decisão de Matteus de ingressar no BBB foi, para Quelvin, uma surpresa inesperada. No dia 02 de janeiro de 2024, o amigo convidou Quelvin e outra amiga para um encontro descontraído, sem mencionar nada sobre sua futura participação no programa. “Fiquei emocionado quando descobrimos na quarta-feira pela internet. Estávamos no calçadão tomando sorvete no dia anterior, como já tínhamos feito várias vezes. É algo surreal”, relata Quelvin.

Mesmo com a distância imposta pela casa do BBB, a torcida de Quelvin por Matteus só se intensifica. “Ele é merecedor de estar lá, um gaúcho guerreiro e trabalhador. Estou acompanhando ele ao vivo sempre que posso, enviando boas energias e deixando claro que estamos na torcida. O Brasil merece conhecer o Matteus, esse cara humilde, dono de um coração imenso e que ama a sua família mais que tudo!”, conclui.

A trajetória de Matteus no BBB 2024 promete ser repleta de emoções.