Tempo firme a partir desta terça-feira em Alegrete

Segundo o Climatempo, estavam previstos 92mm de chuva entre ontem e hoje, porém, principalmente neste 16 de abril, as precipitações se concentraram entre a madrugada e o começo da manhã.

Ontem o dia começou chuvoso e com estimativa de um grande volume de precipitações, 71mm. A temperatura não subiu muito, a mínima registrada foi de 15ºC e máxima chega aos 24ºC no período da tarde.

Hoje, terça-feira, dia da grande final do reality, estão previstos 21mm de chuva, porém, concentrados no período da madrugada e nas primeiras horas da manhã. No decorrer do dia, o tempo firma e não chove, a temperatura varia entre 14ºC e 23ºC.

Já na quarta-feira (17), sol volta a aparecer no “Baita Chão”. O dia começa com 15ºC e máxima chega aos 24ºC. Na quinta-feira (18), o padrão se repete, temperatura amena de 14ºC no amanhecer e máxima chega aos 27ºC no período da tarde.

Na sexta (19), o sol irá predominar por boa parte do dia. No período da tarde, uma massa de ar frio oriunda do Uruguai vai baixar as temperaturas em Alegrete para o fim de semana.