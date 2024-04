Caminhonete D-20 desgovernada atinge dois veículos na Avenida Doutor Lauro Dorneles

Share on Email

Na tarde de hoje (15), um acidente envolvendo uma caminhonete D-20 desgovernada resultou em danos materiais na Avenida Doutor Lauro Dorneles, no centro de Alegrete. Segundo relatos da Guarda Municipal, a caminhonete estava estacionada na saída de uma garagem quando, por motivos ainda desconhecidos, teria iniciado um movimento descontrolado, atravessando a via e colidindo com outros dois veículos.

O Renault Sandero transitava pela Avenida Doutor Lauro Dorneles em direção ao bairro quando foi atingido pela caminhonete. Por outro lado, o Nissan Kicks estava estacionado.

Não houve registro de feridos e a Guarda Municipal atendeu à ocorrência.