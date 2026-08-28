Temporal com granizo é registrado no interior de Alegrete

A sexta-feira (28) será marcada por instabilidade em Alegrete e na região da Fronteira Oeste. A previsão indica possibilidade de chuva, trovoadas e ocorrência de temporais ao longo do dia, em um cenário que exige atenção para granizo e rajadas de vento.

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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém acompanhamento das condições meteorológicas e vem emitindo alertas para o Estado diante do avanço de áreas de instabilidade. Entre os avisos emitidos recentemente está um alerta para chuva, granizo e vento, enquanto o Centro de Monitoramento da Defesa Civil atualizou nesta sexta-feira o boletim hidrometeorológico com as condições previstas para o Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também aponta a atuação de instabilidades sobre o Sul do Brasil, com possibilidade de tempestades. Os alertas meteorológicos indicam potencial para chuva intensa, granizo e rajadas de vento em diferentes áreas da região.

Granizo de grande tamanho no interior

A instabilidade já deixou registro de chuva forte e granizo na região do Inhanduí, no interior de Alegrete.

Segundo relato de Claudia Vilaverde, proprietária de um estabelecimento na localidade, a chuva foi acompanhada por uma grande quantidade de pedras de granizo. De acordo com ela, algumas pedras apresentavam tamanho considerado expressivo, chegando, em alguns casos, aproximadamente ao tamanho de um ovo de galinha.

O relato é um registro local do fenômeno e ainda não há, até o momento, medição oficial que permita determinar o diâmetro exato das pedras observadas na propriedade.

A ocorrência reforça a necessidade de atenção diante da possibilidade de novos núcleos de tempestade na região. O granizo é um fenômeno de difícil localização antecipada, podendo atingir determinados pontos de forma bastante localizada, mesmo dentro de uma mesma área municipal.

Como fica o tempo em Alegrete

As previsões consultadas indicam uma sexta-feira de tempo instável, com chuva e trovoadas. O Climatempo aponta chuva e trovoadas, com temperatura variando aproximadamente entre 19°C e 23°C, enquanto outras plataformas meteorológicas também indicam possibilidade de precipitação ao longo do dia.

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Uma das previsões consultadas aponta ainda a possibilidade de chuva forte durante a manhã, com períodos de abertura de sol e novas pancadas acompanhadas de trovoadas entre a tarde e a noite.

A previsão reforça que a distribuição da chuva pode ser irregular. Ou seja, enquanto determinadas áreas podem registrar chuva intensa e granizo, outras localidades do município podem ter acumulados significativamente menores.

Atenção para vento, granizo e alagamentos

Além do granizo, os temporais podem provocar rajadas de vento, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos em estruturas mais vulneráveis.

A Defesa Civil destaca que seus avisos e alertas são previsões de risco e podem ou não se confirmar, sendo importante acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Brigada Militar pelo 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Para quem estiver em áreas rurais ou em deslocamento pelo interior de Alegrete, a recomendação é redobrar a atenção durante a formação de núcleos de tempestade, especialmente diante da possibilidade de granizo e ventos fortes.

O que esperar para o fim de semana

A tendência é de redução gradual da instabilidade depois da sexta-feira. Para o sábado (29), as previsões indicam temperaturas mais baixas, com possibilidade de chuva principalmente durante a manhã e melhora gradual ao longo do dia.

A situação, entretanto, continua sendo monitorada, e novas atualizações podem modificar a previsão conforme o deslocamento das áreas de instabilidade.

O alerta permanece: diante da possibilidade de tempestades, a população deve acompanhar os canais oficiais da Defesa Civil e do INMET e evitar permanecer em locais expostos durante a ocorrência de raios, granizo ou ventos fortes.