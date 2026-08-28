Projeto destina mais de R$ 1,5 milhão para recuperação do campo nativo e beneficia 84 famílias em Alegrete

Agricultores e pecuaristas familiares de Alegrete que integram um projeto de recuperação do Bioma Pampa e de melhoramento do campo nativo terão acesso a recursos para investir em suas propriedades e a três anos de assistência técnica gratuita. Ao todo, 84 famílias do município serão beneficiadas pela iniciativa, que representa um investimento superior a R$ 1,5 milhão em Alegrete.

O projeto foi apresentado nesta sexta-feira (28), na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete (STRA), pela diretora da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Lérida Pivoto Pavanelho, e pelo técnico responsável pela iniciativa, José Mário Mafaldo.

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Cada uma das 84 famílias selecionadas receberá R$ 7.200 para investimentos relacionados ao melhoramento do campo nativo. Somados, os recursos financeiros destinados diretamente aos produtores chegam a R$ 604,8 mil.

Segundo o presidente do STRA, Jesus Alzir Dorneles, a proposta é proporcionar condições para que as famílias melhorem a produtividade das áreas utilizadas nas propriedades, associando o aumento da produção à conservação do ambiente natural.

Além do recurso financeiro, os produtores terão acompanhamento técnico durante três anos. A assistência deverá orientar as famílias na aplicação dos recursos e na adoção das práticas previstas pelo projeto.

Produção e conservação do Pampa

Um dos objetivos centrais da iniciativa é promover o manejo e a recuperação do campo nativo, buscando conciliar a atividade produtiva com a conservação do Bioma Pampa.

Na prática, o projeto pretende estimular melhorias nas áreas utilizadas pelas famílias, com orientação técnica para que as intervenções sejam planejadas de acordo com as características de cada propriedade.

O campo nativo tem importância histórica e econômica para a pecuária do Rio Grande do Sul, especialmente na Fronteira Oeste, onde a criação de animais está diretamente relacionada às características naturais da região.

A recuperação dessas áreas também está associada à conservação da biodiversidade e à manutenção das características do Pampa, um dos principais ecossistemas do Sul do Brasil.

Mais de R$ 1,5 milhão em investimentos

Em Alegrete, o conjunto das ações previstas pelo projeto representa mais de R$ 1,5 milhão em investimentos. Desse montante, R$ 604,8 mil correspondem aos recursos que serão repassados diretamente às 84 famílias beneficiadas.

O restante do valor está relacionado às demais ações e componentes do projeto, incluindo a assistência técnica e atividades destinadas à execução da iniciativa.

Para o setor da agricultura e pecuária familiar, a chegada desses recursos representa também uma oportunidade de fortalecer as propriedades rurais e ampliar a capacidade produtiva das famílias.

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Assistência técnica por três anos

Um dos diferenciais do projeto é o período de acompanhamento técnico. Em vez de limitar o apoio ao repasse dos recursos, a iniciativa prevê assistência gratuita durante três anos.

A proposta é acompanhar a execução das melhorias nas propriedades, orientar os produtores e auxiliar na adoção das práticas de manejo do campo nativo.

Para as famílias beneficiadas, o acompanhamento de longo prazo pode contribuir para que os investimentos sejam aplicados de maneira planejada e produzam resultados tanto na atividade produtiva quanto na conservação das áreas.

Com a combinação de recursos financeiros, assistência técnica e ações de recuperação do campo nativo, o projeto busca fortalecer a permanência das famílias no meio rural e estimular uma relação de equilíbrio entre produção e preservação do Bioma Pampa em Alegrete.