Temporal derruba casa no interior de Manoel Viana e fachada de loja em Alegrete

A cidade amanheceu sob forte chuva, acompanhada de vento, raios e trovoadas, neste dia 8. Devido à intensidade da precipitação, formaram-se diversos pontos de alagamento em várias regiões de Alegrete.

No interior de Manoel Viana, um trabalhador rural relatou momentos de medo ao ver as paredes de sua casa desabarem na localidade de Lagoa Verde. “Achei que ia morrer”, disse Luciano Silva.

No centro de Alegrete, a fachada de uma loja caiu com a força do vento logo no início do temporal.

Alguns trechos alagaram e chegaram a ficar intransitáveis como: na Avenida Alexandre Lisboa. Ainda não há dados oficiais dos danos ocorridos nos bairros da cidade. A Defesa Civil está na rua, distribuindo lonas e vendo os pontos onde caíram árvores para providenciar a retirada de troncos e galhos.

A previsão é que só nesta quinta-feira chova mais de 40mm em Alegrete. O acumulado de quarta(7) para hoje, já registra mais de 50 mm de chuva e até sexta-feira segundo Institutos de Meteorologia, vai chover mais de 140 mm no Município.