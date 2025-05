Árvore cai sobre a pista e interrompe o trânsito na RS-377

Share on Email

Uma delas caiu sobre a pista, nas proximidades do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), interrompendo totalmente o tráfego.

O acesso entre os municípios de Alegrete e Manoel Viana está, temporariamente, bloqueado. Para quem precisa se deslocar até o Passo Novo, a alternativa é utilizar a estrada do 29 que, também, registrou quedas de árvores.

As localidades de São João e Passo Novo, no interior de Alegrete, foram fortemente atingidas pelo temporal, com registros de queda de árvores e destelhamento de residências.

A reportagem entrou em contato com o Comando Rodoviário Estadual, mas até o momento não obteve retorno sobre a previsão para a retirada da árvore que obstrui a rodovia.

Fotos Daniela Marcuzzo