Tentativa de homicídio acaba com três hospitalizados em Uruguaiana

Na noite deste sábado, 15/8, a Brigada Militar de Uruguaiana atendeu uma ocorrência por tentativa de homicídio na rua General Hipólito. A guarnição se deslocou ao local, onde uma das partes informou que estava na residência com três pessoas, quando chegou uma camioneta Hilux de cor prata, onde dois indivíduos armados com arma de fogo e outro com facão, desceram do veículo e efetuaram alguns disparos e golpes de facão. Os atingidos então revidaram e entraram em luta corporal contra os autores, que fugiram do local.

Em uma abordagem nas proximidades, um indivíduo que estava com cortes de facão na cabeça foi reconhecido como sendo um dos autores do fato. Um dos envolvidos também relatou que seria cobrança de dívida de drogas, e os outros seriam da “Facção”, nenhuma arma foi localizada.

As partes foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns (UPA), onde um dos indivíduos ficou com um corte grande no lado esquerdo da cabeça, outro com corte lado direito e outro lado esquerdo na cabeça e um inchaço na nuca. Um dos envolvidos levou um disparo de arma de fogo na boca, ficando o projétil alojado na mandíbula. Três pessoas ficaram hospitalizadas em estado estável. Dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia onde foi efetuado o registro de ocorrência.

Fonte: Jornal Cidade