Terapia Ocupacional e Autismo – Entenda a importância da Terapia Ocupacional para autistas

Você sabe porque a Terapia Ocupacional é indicada pelos neuropediatras quando há suspeita ou diagnóstico de TEA?



O Terapeuta Ocupacional é o profissional capacitado para intervir no cotidiano das crianças de maneira que as habilidades motoras, cognitivas e sensoriais possam ser estimuladas, tendo como objetivo promover mais autonomia, auto regulação e maior interação social.



No caso do TEA, a Terapia Ocupacional trabalha para desenvolver as habilidades principais da infância, que são as atividades de vida diária, o brincar e a participação na escola. Além disso, o Terapeuta Ocupacional avalia e direciona os déficits de processamento sensorial, visando incluir atividades sensoriais ao longo do dia, a fim de melhorar o foco, a atenção e a promover a regulação sensorial da criança. Assim como o corpo precisa de uma alimentação dividida em diferentes refeições, o corpo também precisa de atividades específicas para manter seu nível de estimulação ideal.



Em Alegrete você encontra a Terapeuta Ocupacional Mônica Corrent responsável por um espaço que encanta os pais e crianças desde o primeiro momento. A sala é equipada com todos os recursos necessários para a realização de estimulação sensorial, cognitiva e do desenvolvimento infantil. É um espaço seguro e aconchegante, o que proporciona aos pacientes um tratamento dinâmico e qualificado.

Mônica é graduada pelo Centro Universitário Metodista – IPA, em 2010.Tem experiência em atendimento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), curso de Terapia Ocupacional Aquática, capacitação em Integração Sensorial, Autismo e Seletividade Alimentar, além de Estimulação e Intervenção Precoce.



Acessando as redes sociais é possível acompanhar o trabalho e saber mais sobre a Terapia Ocupacional.

Ficou com alguma dúvida sobre a Terapia Ocupacional?



Marque um horário qe ela esclarece tudo para você.



