Terremoto de 4,6 de magnitude é registrado na Bahia

“A gente fez uma análise preliminar e esse evento maior foi registrado pela rede mundial, foi de magnitude 4,6, a 6 km a sul para sudoeste de Mutuípe e em Amargosa. Salvador fica a pouco menos de 100 km de Mutuípe e, com essa magnitude, ele certamente foi sentido em Salvador.”, detalhou Aderson.

“Esses tremores ocorrem, não só na Bahia, como em outras partes do Brasil, principalmente no Nordeste, onde a gente tem a maior concentração de áreas sismicamente ativadas. Esses tremores ocorrem por falhas geológicas, por pressões que atuam sobre as rochas no subsolo e geram esses tremores que são sentidos na superfície. Quando ele ocorre próximo a áreas urbanas, a repercussão é muito maior do que quando ocorre em áreas remotas, a exemplo dos tremores que ocorrem no Amazonas. Lá, além da profundidade ser muito grande, não existe população com densidade a exemplo de Salvador, na Bahia, ou Pernambuco, ou Rio Grande do Norte ou Ceará. Então esses tremores são exatamente originados através desses movimentos que existem dessas falhas, que geram esses tremores, que são sentidos pela população, detalhou.

“Em uma magnitude dessa ordem, de 4,6, que é o que a gente tem registro, ele realmente assusta e pode chegar a derrubar alguns objetos de prateleira, pode sentir vibrações em telhados e janelas. É normal que as pessoas se assustem. Não são comuns frequências de tremores nessa grandeza. A maioria dos tremores que ocorrem aqui no Nordeste do Brasil, em geral, são de magnitude abaixo de 3”, detalhou Eduardo.

“Esse evento sísmico, esse terremoto, foi registrado em todas as estações da rede sismográfica do Brasil, que é uma rede que possui apoio do Serviço Geológico Brasileiro, operada por instituições de universidades de pesquisa aqui no Brasil, que são a USP, o Observatório Nacional, a UnB [Universidade de Brasília] e a UFRN. No caso da UFRN, ela tem a incumbência de operar redes que estão situadas no Nordeste do Brasil”.

No site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), constam dois registros de terremotos nas regiões de Amargosa e São Miguel das Matas, com magnitudes de 4,2 e 3,7 respectivamente.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, a prefeitura de São Miguel das Matas está fazendo o levantamento das casas que foram afetadas com rachaduras por causa do tremor de terra. Até o início da tarde deste domingo, mais de 50 casas, na zona rural, tiveram rachaduras detectadas.

Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo também registrou terremoto na Bahia — Foto: Reprodução/Site USP

Relatos de Moradores

Os relatos dos moradores indicam que o primeiro tremor, o mais forte, começou pouco antes das 8h e durou cerca de 20 segundos. Depois, uma nova trepidação, desta vez mais branda, por volta das 8h20.

Amargosa – Daniele Andrade

“Eu estava dormindo e de repente eu comecei a sentir o tremor. Eu acordei assustada e imediatamente peguei minha filha e fiquei embaixo da mesa. Durou uns 14 a 20 segundos, foi curto mais parecia uma eternidade. Eu nunca tinha passado por isso. Já ouvi relatos de tremores de terra aqui em Amargosa, mas é a primeira vez que eu sinto. Agora a gente está em alerta”.

Castro Alves – Leandro Alves

“Foi um abalo forte, nunca teve um impacto desse aqui na cidade. Eu estava me arrumando para ir para o trabalho, e aí eu fui surpreendido quando saí do banheiro. Minha mãe pensou que foi a laje aqui de casa caindo. Quando a gente foi se deparar, era a terra tremendo. Não tinha ninguém na rua. Foi um susto muito grande. Aqui também tremeu duas vezes”.

Mutuípe – Valdir Dika

“Estávamos dormindo, aí a gente acordou com um barulho ensurdecedor, a terra tremendo, vidraça chacoalhando. Foi como se tivesse um caminhão ligado em cima do telhado. Depois passou e voltou a tremer de novo. Foi uma coisa sinistra. Nossa reação foi só abraçar nossa filha. É uma sensação incrível, de que tudo ia desabar. Sensação de pânico mesmo, pessoas gritando na rua. Eu já tinha presenciado outros tremores aqui, mas igual a esse não”.

Santo Antônio de Jesus – Sâmila Freitas

“Eu tinha acabado de acordar, porque meu filho chorou e eu fui olhar ele. Quando peguei ele no colo, senti a terra tremer e um estrondo. Eu nunca tinha visto isso aqui. Foi forte, parecia alguma coisa batendo muito alto”.

Salvador – Adriana Vigas

“Eu sou [do bairro] de Narandiba. Também senti o tremor. De início, eu pensei que era algum carro passando na rua, alguma coisa assim mais forte. Depois que eu percebi que era o chão tremendo mesmo. Foi uma coisa que não dá para explicar, fiquei com medo da casa cair”.

Outros tremores na Bahia

Há cerca de 10 dias, moradores de Cachoeira, que também fica no recôncavo baiano, também relataram tremores de terra. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) informou que o fenômeno ocorreu na cidade de São Félix, vizinha a Cachoeira, e teve magnitude de 1.6 mR.