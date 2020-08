Santa Casa de Uruguaiana amplia número de leitos da UTI Covid

O Hospital Santa Casa de Uruguaiana passa a contar, a partir de hoje, 26/8, com dez leitos intensivos para atendimento exclusivo a pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção pelo novo Coronavírus.

A implantação de mais um leito foi possível após uma doação feita pela Vórtex Construtora. O equipamento que faltava para completar a estrutura do novo leito foi entregue na segunda-feira, 24/8, à gestora da Santa Casa, enfermeira Thaís Aramburu pelo empresário André Loureiro.

⏺ Estrutura

A UTI Covid inicialmente era composta por oito leitos. Com a chegada, no mês de julho, de dois ventiladores mecânicos portáteis (respiradores), utilizados no transporte de pacientes, foi possível ampliar a capacidade de atendimento para nove leitos de intensivo e um leito semi-intensivo. “Utilizando esses respiradores, conseguimos montar um leito completo de UTI e um leito semi-intensivo, pois não tínhamos um dos equipamentos necessários para leito intensivo. Com a doação do André, foi possível mudar essa realidade, o transformando em leito intensivo”, explica Thaís. Com isso, chegamos a dez leitos de UTI para Covid-19. Nossa estrutura está composta ainda por um andar inteiro para internação clínica, podendo acolher até 4 5 pacientes.

⏺ Doação

“Acompanhamos a situação vivida na Saúde e os esforços que estão sendo empreendidos pelo Hospital Santa Casa no combate à pandemia e tratamento dos doentes. Então, procuramos a gestora Thaís e perguntamos como poderíamos ajudar”, conta o empresário. Uma das demandas elencadas por Thaís foi a aquisição do equipamento médico hospitalar. “Compramos o equipamento e estamos repassando à Santa Casa, em nome da Vórtex, dos seus funcionários, e vemos nisso uma forma de retribuição a nossa terra”, completa.

Thaís agradeceu a doação e ressaltou a importância do apoio ao Hospital neste momento. “Que a atitude belíssima do André e sua equipe possa inspirar outros. Toda a ajuda, cada um real que recebemos, é muito bem-vindo, é empregado com responsabilidade e é de grande importância para nós”, destaca.

