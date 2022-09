Testemunho de um ex-alcoólatra: renasci das trevas há 9 anos

Share on Email

Sem álcool há nove anos. O esforço do primeiro passo de um alcoólatra para recuperar a sobriedade não chega nem perto da luta árdua, dia após dia, ao longo do tratamento até a libertação.

“A abstinência é o período em que o organismo pede a substância. Então, é uma relação muito mais fisiológica. É a dependência, ela tem muito mais a ver com o estado psicológico”.

A dependência química é uma das lutas mais difíceis de vencer na sociedade atual. O consumo abusivo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, é uma das maiores preocupações das autoridades sanitárias, uma vez que afeta a sociedade em todos os níveis, especialmente o da saúde.

Entretanto, a experiência de quem já passou pela dependência, dentre elas do álcool e está recuperado, deixa grandes lições de vida como ocorreu com o alegretense Oséias Anacleto.

Aos 48 anos, ele deu um testemunho sobre um pouco da sua história e acrescentou: “aceito falar, pois acredito que muitas pessoas podem estar precisando de ajuda”.

Atualmente, comunicador, porteiro e pastor de Betânia Comunidade Familiar, ele realiza inúmeras ações em prol da comunidade, como: sopões, campanhas do agasalho, auxílios em situações de enchente entre outros.

O álcool é uma substância depressora do Sistema Nervoso Cerebral. Num primeiro momento, a sensação é de ficar mais “alegre” e estimulado, mas é uma droga que deprime. Age em proteínas presentes em todo o organismo.

É por isso que o álcool deprecia muito mais rápido o organismo e causa muitas doenças. Com o alcoolista é preciso ter muito mais cuidado.

Oséias comemora, nove anos depois de muitos altos e baixos em sua vida. Ex- alcoólatra, ele disse ao PAT que tudo mudou quando decidiu aceitar Jesus Cristo.

O alegretense que iniciou o consumo da bebida alcóolica aos 14 anos, de brincadeira com os amigos, chegou ao ponto de ser diagnosticado com cirrose e ser desenganado pelos médicos devido aos graves problemas que o vício desenvolveu em sua saúde.

Oséias ressalta que residiu 15 anos em Caxias do Sul e passou por situações muito complicadas, difíceis inclusive de descrever, tudo em razão do vício do álcool.

Porém, a partir da decisão de aceitar Jesus Cristo, a vida passou a ter sentido e mesmo sem resultado em clinicas e outras terapias, foi verdadeiramente liberto de tudo que o aprisionava. Principalmente os vícios.

“Daí pra frente começou uma reconstrução na minha vida. Hoje, nove anos depois dessa mudança radical e que estou totalmente limpo, jamais deixo de ser grato a Deus pela minha família, Irmãos e amigos que nunca desistiram de mim. A gratidão maior a Deus que sempre me livrou de tantas coisas ruins e também da morte. Foram dias, meses e anos difíceis, de muitas perdas, de trevas internações e muito mais”- lembrou.

Contudo, Oséias salienta que Jesus o fez vencedor – hoje pra honra e glória do Senhor Jesus, sou feliz – cita.

Oséias pontua que todas as pessoas que pensam que não vão conseguir, o segredo está em identificar que sempre vai existir alguém que ama e está lutando pela recuperação, embora seja difícil reconhecer, assim como existe um Deus que ama e cuida de todos.

“A palavra certa é gratidão a Deus. Obrigado a todos que um dia acreditaram que a minha vida tinha jeito em especial a minha mãe Elazir Pereira”-comenta.

Após aceitar a Deus, ele entendeu que deveria levar o seu testemunho para usuários e, desta forma ajudá-los.