Ginete alegretense é campeão em Santo Antônio das Missões

O ginete alegretense Alex Silva “Lelé”, venceu mais uma gineteada no Rio Grande. Nos dias 2, 3 e 4 de setembro, foi realizado na cidade de Santo Antônio das Missões o 1º Palanque Missioneiro.

Na arena de rodeios do Parque Lindolfo Jacques Ourique, 50 ginetes da Argentina e diversas cidades do RS, disputaram o “Duelo Rei do Porteira”, o nome do rodeio faz alusão ao CTG Porteira das Missões, promotor do evento.

Em mais uma bela performance, o ginete Alex Silva fez bonito longe dos pagos. No primeiro dia Lelé montou “Mutinga”, da Tropilha Maragata e teve êxito.

Qualificado para às semifinais, o alegretense encarou o cavalo “Apocalipse” da Tropilha Poncho Verde, e obteve classificação para grande final.

Na decisão montou o cavalo “Tomate” da Tropilha Maragata e foi declarado campeão na prova realizada pelo CTG Porteira das Missões. Em segundo, o ginete Mariovaldo Mota da cidade de Vacaria. Em 3º Felipe Alves de Rosário do Sul, quarto Douglas Reis de Augusto Pestana e 5º o uruguaianense Juliano Busatto.

Foto: reprodução