Toco Gordo, Speck Neles, Miquei e mais: candidatos com nomes bizarros nas eleições de 2020

O primeiro turno das eleições para prefeitos e vereadores está se aproximando. Conforme o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Rio Grande do Sul teve 33.487 candidaturas registradas nos 497 munícipios do estado, sendo 1.349 delas para prefeituras, 1.353 para vice-prefeitoe 30.785 para vereadores. GZH selecionou alguns dos nomes mais bizarros de candidatos, a maioria para o cargo de vereador.