Torneio master com 10 equipes inicia com jogos equilibrados

Iniciou no último sábado (27), o 1º Torneio LAF/Lojas Tá Barato Pra Caramba, para clubes na categoria master (50 anos). Nesta edição 10 clubes divididos em duas chaves jogam no sistema A x B, se classificando os 8 melhores na classificação geral.

Na primeira rodada apenas um jogo não foi realizado. O Operário mandante do jogo não compareceu e o Ibirapuitã começou pontuando sem forcejar. Vitória por WO para o time do outro lado da Ponte.

O Fortaleza fez 1 a 0 no time do Boca jogando no campo do Estrelão.

Fortaleza Master iniciou com pé direito

No Palmeiras, o Tinga ganhou do Nacional por 2 a 1. Já o banguzinho do Nacional empatou em 1 a 1 contra o Sindicato.

Sindicato Master

Nacional Master

Banguzinho Nacional Master

Fechando a rodada o clássico entre Fluminense e Alvorada terminou empatado em um gol. O jogo no Estrelão foi equilibrado e de muita entrega pelos cinquentinhas.

Alvorada Master

Fluminense Master

A próxima rodada está confirmada pelo coordenador técnico Valdir Knierin. No dia 4 de dezembro. Os horários ainda não foram definidos.

Sindicato x Fluminense (campo do Palmeiras)

Nacional x Banguzinho Nacional (Estrelão)

Fortaleza x Tinga (campo do Palmeiras)

Alvorada x Operário (campo do Honório)

Ibirapuitã x Boca (campo do Estrelão)

Nesta segunda rodada marcam campo e colocam as redes os times do Sindicato no campo do Palmeiras, Nacional no Estrelão e Alvorada no campo do Honório.

Nesta terça-feira (30), as equipes da sênior especial estão convocadas para uma reunião às 18hs30min na sede LAF para definição do Torneio do Ibirapuitã.

Fotos: Valdir Knierin