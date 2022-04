Trabalhador rural é assassinado em Cacequi

Share on Email

Um homem de 54 anos foi morto a tiros neste sábado, em Cacequi.

O crime aconteceu por volta das 13h20min, na localidade de Macaco Branco, no interior do município. Conforme a polícia, a vítima foi identificada como Isaías Antônio Silveira Alendes. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Conforme o delegado Giovanni Lovato, que responde pela delegacia da cidade, a vítima era caseiro de uma propriedade rural, estaria de motocicleta por uma estrada do interior, quando parou o veículo e foi atingida pelos disparos.

A Brigada Militar (BM) foi chamada, isolou o local, acionou a Polícia Civil para fazer o registro da ocorrência e dar início às investigações. Este foi o segundo homicídio do ano na cidade.

Na semana passada, a jovem Bianca Ribeiro Martins, 22 anos, morreu após ser golpeada várias vezes com um canivete em uma casa noturna.

Informações BEI Notícias e Página Força e Honra Brigada Militar de Rosário do Sul

Foto: Página Força e Honra Brigada Militar de Rosário do Sul