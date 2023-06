Trabalhador sofre violenta queda de bicicleta em Alegrete

No final da tarde de hoje(5), um trabalhador que transitava de bicicleta pela Rua 20 de Setembro, na região central da cidade, sofreu uma violenta queda que resultou em um ferimento grave em seu rosto. Segundo relato de testemunhas, o acidente ocorreu próximo ao cruzamento com a rua Doutor Quintana, após algum problema na bicicleta.

Acidente entre ciclista e carro deixa jovem ferido

O fato aconteceu por volta das 18h30, quando o ciclista estava se deslocando pela via em direção ao bairro. De acordo com populares, a vítima perdeu o controle da bicicleta e caiu violentamente no chão, batendo a face com força no asfalto. O impacto resultou em um ferimento causando sangramento.

Assim que a queda ocorreu, moradores das imediações e transeuntes se aproximaram para prestar socorro e rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O trabalhador, do ramo da construção civil, foi encaminhado à Santa Casa e, até o momento, não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.