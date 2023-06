No último domingo (4), foi realizado o 1º Torneio Quarteto de Voleibol em Manoel Viana. A disputa no tradicional 4×4 reuniu oito equipes no ginásio municipal Tarcísio Colpo. De Alegrete, participaram o União, Ravena, Real e VFA. Da cidade de Rosário do Sul, o Pampa Sul trouxe duas equipes e Manoel Viana mais duas, a AVV e VPV/Conexão.

Na fase classificatória, os jogos foram dentro da chave no sistema todos contra todos, com os dois melhores de cada avançando para tradicional semifinal. Apenas o União, entre as equipes de Alegrete conseguiu classificação entre os semifinalistas. As gurias do União jogaram diante do Pampa Sul 1 e venceram. Já na outra semi, o Pampa Sul 2 perdeu no tie-break para as donas de casa, AVV.

Gurias do União venceram todos os jogos do Torneio 4×4

Na grande final vitória das alegretenses do União sobre as vianenses da AVV. Título conquistado de forma invicta pelas gurias do União, que ainda trouxe o prêmio de destaque Melhor Saque com Amanda Spolaor. O União sagrou-se campeão com Amanda; Bruna; Celika; Emily; Jayne; Luana; Monica e o técnico Evandro Dias. O 3º lugar ficou para o Pampa Sul 1 de Rosário do Sul.

Amanda, o melhor saque da competição

Fotos: reprodução