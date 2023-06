Acidente entre ciclista e carro deixa jovem ferido

Na noite desta segunda-feira(5), um acidente entre um Gol e um ciclista, resultou em ferimentos no jovem de 22 anos. Segundo relato da Brigada Militar, a motorista do carro seguia pela rua Barros Cassal e avançou a preferencial em direção à rua Maurício Cardoso. Quando estava passando pela Avenida Assis Brasil, ocorreu o acidente com o ciclista que descia em direção ao Centro.

Com impacto, o ciclista sofreu ferimentos e foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros. A bicicleta que ele estava ficou com danos, já a motorista de 20 anos nada sofreu. O Gol também teve avarias superficiais, conforme os policiais militares. O acidente no cruzamento das vias Assis Brasil com Barros Cassal – Cidade Alta em Alegrete. A Guarda Municipal também esteve no local e auxiliou a Brigada Militar que atendeu a ocorrência.