Trabalho ostensivo da BM não diminui abordagens durante a pandemia

A Brigada Militar de Alegrete realiza, diariamente, um trabalho ostensivo em todas as áreas da cidade. Nestes últimos dias, foram centenas de abordagens entre todos os turnos, muitas delas em pessoas suspeitas. Na revista pessoal são encontradas pequenas porções de drogas, o que corresponde à posse de entorpecentes.

Muitos casos, os indivíduos falam aos PMs que são usuários. Essas abordagens realizadas pela Brigada Militar salientam ainda mais o trabalho realizado pelos policiais no Município. Independente da pandemia e da diminuição das pessoas em via pública, as apreensões de drogas e prisões têm sido recorrentes. Além do número considerável de presos, em decorrência de mandados de prisões.

A Brigada Militar e a Guarda Municipal têm atuado como apoio às fiscalizações realizadas pelos fiscais da Prefeitura. Durante a semana e, principalmente, nos finais de semana, onde as aglomerações e denúncias se intensificam.

Com relação aos usuários, a equipe do Samu Mental faz uma ação para identificá-los e auxiliá-los, mas a maioria não aceita ajuda.