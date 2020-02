Tradicionalista de 13 anos morre atropelado na BR 287 em São Borja

O adolescente Erick de Souza Martins, de 13 anos, morreu atropelado por volta das 7h deste domingo, 9, na BR 287, localidade de Vila Brites, divisa de Unistalda com São Borja. Ele e a família viajavam em dois carros para um rodeio naquela região.

O acidente aconteceu quando Erick desceu do veículo onde estava para buscar a tampa de uma caixa de isopor que voou do carro. Ao atravessar a rodovia, o menino foi atingido por um Ford KA, com placas de São Borja, que seguia para Santiago. A condutora, de 52 anos, permaneceu no local e informou que não teve tempo de evitar o atropelamento, pois, segundo ela, Eric saiu do acostamento correndo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Erick foi trazido pelos familiares para o Grupo Hospitalar Santiago, porém, devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu. O corpo do menino será encaminhado para exame de necropsia em Santa Maria e depois será levado para o CTG Querência do Pau Ferro, em Unistalda, onde ocorrerá o velório. Os atos fúnebres devem começar no final da tarde.

Erick era apaixonado pela cultura gaúcha e frequentemente participava de rodeios com a família. O acidente causou comoção em Unistalda, onde o adolescente morava.

Foto do local do acidente: PRF/Divulgação.

Fotos de Erick: Redes Sociais.

Fonte: Blog Rafael Nemitz