Traficante é preso em via pública com muita droga e pistola 9mm

A acuidade dos policiais ao perceberem a atitude suspeita do motociclista foi fundamental para prisão em flagrante do traficante.

De acordo com informações, durante o patrulhamento ostensivo no bairro Getúlio Vargas, abordaram o indivíduo em frente a uma residência e, na revista pessoal foi localizada em sua cintura, uma Pistola cal .9mm Marca AZTK, de origem Turca, assim como, um carregador municiado com 18 cartuchos. Também foram apreendidos, na mochila que o motociclista usava, dois carregadores de pistola municiados com 18 cartuchos( cada) e outros 14 cartuchos dentro de uma meia.

Na mochila havia também, uma grande quantidade de drogas entre crack, maconha e cocaína. Sendo, cerca de 543 pinos de crack, 556 pinos de cocaína, meio tijolo de maconha (pesando 502g), uma porção de cocaína (pesando 90g), uma porção de maconha (pesando 32g), um saco contendo aproximadamente 1.000 pinos vazios, uma balança de precisão, além da quantia de R$ 475,50.

Diante da apreensão que representou um enorme prejuízo aos traficantes, o indivíduo foi preso. Em ato contínuo, foi feito contato, na residência, com outro homem e constatou que se tratava de um apenado em prisão domiciliar, contudo, em endereço distinto daquele.

A dupla foi levada à delegacia de Polícia, onde o motociclista foi autuado em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo e a motocicleta marca Shineray , foi apreendida e removida ao depósito. Depois de ouvido, o traficante foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Do apenado em regime domiciliar, foi realizado registro.