Transforme sua vida com o serviço de paisagismo da Floricultura Lírio da Paz e LC Limpeza Geral

É hora de dar boas vindas ao novo ano e contemplar aqueles que fazem a diferença exercendo o trabalho de forma digna e transformando lares e empresas em verdadeiras obras de arte.



Nesta edição, iremos apresentar a Floricultura Lírio da Paz, uma empresa focada no cultivo de plantas, floríferas e ornamentais destinadas a jardins e ao comércio.



A Floricultura Lírio da Paz é mais uma conquista de Luiz Carlos da Silva, também proprietário da empresa LC Limpeza Geral. O empresário é natural da cidade de Erechim e, em 1987 veio prestar serviço militar e foi adotado por Alegrete, sua cidade de coração.



As duas empresas atuam no segmento de jardinagem, paisagismo, limpeza e manutenção e destacam-se pelo atendimento dos proprietários e equipe em “fazer diferente” usando a criatividade e procurando surpreender os clientes em cada detalhe, além de oferecer infraestrutura completa para a criação de jardins, com pedras decorativas, flores, folhagens, vasos, acessórios e veículos especializados para a produção do serviço.



O empresário Luiz Carlos, juntamente com sua esposa Juscemara e o filho Luiz Felipe, que segue os mesmos passos do pai, aproveitam para convidar a comunidade a conhecer a Floricultura Lírio da Paz, que, como o próprio nome já diz, é um lugar de muita paz e encanto em meio às flores e folhagens.



Em quase trinta anos de história, o orgulho de ter conquistado o coração dos alegretenses está estampado no rosto de Luiz Carlos. Pois, através do paisagismo, encontrou sua vocação, podendo realizar seus sonhos. Com muito trabalho e dedicação, busca oferecer o seu melhor em todos os projetos, estando atento às tendências do mercado e às ideias dos seus clientes.



Floricultura Lírio da Paz e LC Limpeza Geral, referência em transformar o espaço da sua casa ou empresa em verdadeiros paraísos através do paisagismo.



Alguns clientes:

Hotel Caverá, Condomínio Montecarlo, Super Tratores (manutenção), OAB, SUREG, CAAL, Empresa Pilecco Nobre, Grupo Ritt, Justiça do Trabalho (conservação da área verde) e muito mais.

Mensagem:

Agradecimento especial a todos que confiam nos serviços das empresas Floricultura Lírio da Paz e LC Limpeza Geral.

Luiz Carlos da Silva e Família deseja um Feliz Ano Novo repleto de saúde, paz e realizações!

Luiz Carlos da Silva – LC Limpeza Geral

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9984 0723

Paisagismo, manutenção, grama, pedra decorativa, limpeza pesada.

Floricultura Lírio da Paz,

Endreço: Rua Irene da Costa Sbrissa, nº 1215 Bairro Dr. Romário.

Fotos: Flavio Burin

Aline M. Kunz