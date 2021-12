Transporte coletivo para o feriado municipal e domingos, que antecedem o natal, terá horários especiais

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa as linhas e horários do transporte coletivo que estarão disponíveis nesta quarta-feira, 08, feriado municipal, e nos dias 12 e 19 de dezembro, domingos que antecedem o natal, devido à abertura do comércio em tais datas.

Confira, abaixo, as linhas e seus respectivos horários:

– Nova Brasília x Terminal – Pela manhã, 6h30, 7h30 e 8h30 – à tarde 12h30 / 18h30.

– Vera Cruz x Dr. Romário – 13h às 20h.

– Vera Cruz x Santos Dumont – 13h às 20h.

– Vila Piola x Vila Nova – 13h às 20h.

– Polivalente x Prado x Ibirapuitã – 13h às 20h.

– João XXIII x Nova Brasília – 13h às 20h.