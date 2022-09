TRE manda retirar outdoors do candidato Bolsonaro em Alegrete

Em despachos assinados por diferentes magistrados, à Justiça Eleitoral mandou retirar outdoors com a imagem do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) em quatro municípios do interior do Rio Grande do Sul, dentre os quais os de Alegrete. As instalações são consideradas propagandas irregulares, uma vez que a legislação proíbe a divulgação de candidatos por meio de outdoors no período que antecede as eleições.

O pedido foi feito pelo deputado estadual Juliano Rosso, pelo Partido Comunista do Brasil na 5ª Zona Eleitoral. Em primeira instância o pedido foi indeferido

O deputado recorreu e o TRE deferiu o pedido no último dia 7 de setembro. E os outdoors com a foto do candidato Bolsonaro serão retirados, o que está próximo a entrada da Avenida Tiaraju- bairro Ibirapuitã e no trevo da BR 290, entrada do bairro Olhos de Natal.

Esses outdoors estão nestes locais há meses aqui no Município.

Confira o documento emitido pela 5ª Zona Eleitoral em Alegrete