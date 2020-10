Três jogos no sábado complementaram rodada dos “Quarentinha”

Compartilhe















O sábado (10), foi de bola rolando no Estádio Municipal Farroupilha.

Três jogos fecharam a 5ª rodada do 11º Torneio do Palmeiras na categoria sênior especial. No primeiro confronto o Fluminense aprontou para cima do time do Operário. Vitória do tricolor da Cidade Alta por 3 a 0.

No segundo jogo, o Tinga passou pelo São José. Embora com o placar magro, o time da Restinga somou três pontos ao fazer 1 a 0, em cima do Zequinha alegretense.

No jogo de fundo, o Aimoré encarou o Vila Nova e saiu vencedor. Final, 3 a 1 para o Aimoré.

Dois jogos haviam abrido a rodada da competição. Empate em um gol entre Boca e Ibirapuitã e vitória de virada do União sobre o Ser Ceva, 2 a 1.

Na chave “A”, o Fluminense lidera com 10 pontos, seguido do São José 9, Tinga 9, perde a vice liderança pelos critérios técnicos. O Ser Ceva é o quarto com 4 pontos ganhos.

Pela “B”, Ibirapuitã e Aimore somam 9 pontos cada. Melhor para o time do outro lado da Ponte que leva vantagem nos gols sofridos.

Situação idêntica entre o 4º e 5º, Boca leva vantagem sobre o Centenário pelos critérios técnicos.

A 6ª rodada dos “Quarentinha”, está prevista para o feriado do Dia das Crianças.

13h30min – Boca xCentenário

15h30min – Aimoré x Honório Lemes

17h15min – Fluminense x São José

Devido aos protocolos do Distanciamento Controlado, a coordenação do torneio está cumprindo uma série de medidas preventivas. Os jogos são realizados com portões fechados e as equipes não estão usando os vestiários do estádio.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin