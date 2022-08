Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-290, em Cachoeira do Sul

Três pessoas morreram em um acidente na BR-290, em Cachoeira do Sul, na região central do Estado, nessa sexta-feira (19). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal aconteceu por volta das 21h no km 287 e envolveu um Logan, com placas de Belo Horizonte, e um caminhão, emplacado em Cachoeirinha.

As vítimas fatais estavam no carro, sendo o motorista do veículo, de 37 anos, uma passageira, de 45, e mais uma terceira pessoa ainda não identificada — todos morreram no local. Uma quarta vítima foi encaminhada em estado grave para atendimento no hospital.

O motorista do caminhão não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O trânsito ficou em meia pista no local para atendimento da ocorrência até as 2h50min.

Fonte: GaúchaZH